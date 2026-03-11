La Bañeza acomete obras de asfaltado en el patio del colegio público Teleno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha llevado a cabo el asfaltado del patio del Colegio Público Teleno con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso y uso de esta infraestructura educativa, cuya titularidad corresponde al propio consistorio.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, a lo largo del último año se han realizado diferentes actuaciones de mejora tanto en este centro educativo como en el Colegio San José de Calasanz, cuyos edificios pertenecen al Ayuntamiento. Estas intervenciones responden al compromiso municipal de mantener y modernizar unas instalaciones que, debido a su antigüedad, requieren de un mantenimiento constante.

En el caso concreto del Colegio Público Teleno, las obras han permitido mejorar la entrada de acceso al centro y la zona destinada al aparcamiento de vehículos.

El asfaltado del patio facilita un acceso más seguro y cómodo al centro educativo y forma parte de un conjunto de intervenciones más amplio. A estas actuaciones se añaden otras realizadas en el interior del colegio y nuevas mejoras previstas en el exterior, así como la renovación de los juegos infantiles y la mejora del sistema de riego en la zona delantera del recinto, que se completará próximamente con la adecuación de la parte trasera.

Esta actuación se suma a otras mejoras que se están desarrollando en el entorno, como las actuaciones de renovación del alumbrado público en la calle Los Geranios y las futuras obras previstas en la red de saneamiento.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la conservación y modernización de estos edificios educativos es una prioridad municipal, con el objetivo de ofrecer a la comunidad educativa instalaciones en mejores condiciones y adaptadas a las necesidades actuales.