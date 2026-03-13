La Bañeza instala contenedores de pilas y baterías en sedes municipales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha iniciado la instalación de contenedores específicos para la recogida de pilas y baterías en los edificios municipales. El objetivo de esta medida es facilitar el reciclaje de este tipo de residuos debido a su composición y al impacto ambiental que generan.

La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Elena Baílez, ha coordinado esta implementación a través de la empresa concesionaria del servicio de limpieza. La iniciativa habilita puntos en las dependencias públicas para que los usuarios depositen estos residuos.

En la actualidad, el municipio cuenta con un sistema de limpieza viaria y recogida que permite la separación de los diferentes residuos. Asimismo, La Bañeza ha implantado el quinto contenedor para la gestión de restos orgánicos.