La Bañeza continúa con su plan de asfaltado realizando obras en la N-VI

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza han centrado su plan de asfaltado en la carretera N-VI, una vía fundamental para el tránsito de vehículos y la movilidad urbana, de la cual cerca de seis kilómetros discurren bajo titularidad municipal dentro del término de La Bañeza. El Ayuntamiento mantiene así su compromiso de realizar de forma periódica labores de reparación, conservación y mejora en esta arteria clave para la circulación en la ciudad. Según señala el Ayuntamiento en un comunicado, las actuaciones más recientes se han llevado a cabo en la conexión entre la intersección de la calle La Vega y la N-VI, donde se han realizado trabajos de acondicionamiento del firme para mejorar la seguridad y la comodidad del tráfico. Estas labores se han complementado con intervenciones adicionales en la calle Genevillers, reforzando el mantenimiento de varias zonas estratégicas del viario urbano. Estas actuaciones se enmarcan dentro de un plan global impulsado por el consistorio para adaptar y mejorar las vías de tránsito de vehículos en la ciudad. En este sentido, el Ayuntamiento destaca que está previsto que en fases posteriores se desarrollen nuevas intervenciones en otras calles como María de Zapata, El Mercado y distintos puntos del municipio.