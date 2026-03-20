La Bañeza avanza en mejorar la accesibilidad peatonal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza continúa avanzando en su plan de mejora de la accesibilidad urbana con nuevas actuaciones en distintos puntos de la ciudad. En esta ocasión, a las intervenciones ya ejecutadas en las calles Tejedores, Salvador, La Laguna y Juan de Ferreras, se suman ahora las realizadas en las calles David González y Paseo del Jardín.

Estas actuaciones tienen como objetivo principal facilitar el tránsito peatonal, especialmente en zonas clave como los pasos de peatones, donde se hace necesario adaptar la infraestructura para garantizar una mayor seguridad y comodidad para todos los ciudadanos.

El plan, que tendrá continuidad en otras vías del municipio en próximas fechas, se complementa con el programa de renovación de aceras, con el fin de mejorar de forma integral la movilidad peatonal en la ciudad. La inversión destinada a estas actuaciones asciende aproximadamente a 200.000 euros.

En los próximos días se llevarán a cabo nuevas intervenciones en diferentes calles, todas ellas impulsadas desde la Concejalía de Obras, dirigida por Pedro Montiel.