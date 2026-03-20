Evolución favorable del incendio en la nave de caucho de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajos para sofocar el incendio declarado el pasado martes en un almacén de neumáticos y caucho en La Bañeza avanzan a buen ritmo. El alcalde de la localidad, Javier Carrera, ha informado este viernes de que, aunque el fuego todavía no se da por extinguido, se encuentra ya bajo control y la situación evoluciona «incluso mejorando lo previsto».

Carrera ha querido poner en valor la labor de los efectivos que trabajan sobre el terreno, destacando la coordinación entre los servicios de la Junta de Castilla y León, el Sepeis y los propios servicios municipales. «Están consiguiendo, entre todos, que los trabajos de extinción evolucionen de manera muy favorable, buena y eficaz», señaló el regidor. A pesar de la mejoría, que continuarán a lo largo de toda la jornada, el Ayuntamiento mantiene el llamamiento a la cautela y pide prudencia a los grupos de riesgo.