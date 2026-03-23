La fecha en la que este municipio de León cambia las torrijas por los garbanzos

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Nos vamos a ir a La Bañeza, León, el Miércoles Santo. Este año el mismo día 1 de abril. El municipio leonés, situado en la comarca tradicional de La Valduerna, cambia los tradicionales dulces de Semana Santa (como torrijas y pestiños) por un potaje de garbanzos, arroz y bacalao.

El Santo Potajero es una tradición, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y declarada de Interés Turístico Internacional, que transforma las calles del municipio en un punto de encuentro solidario y gastronómico. Con miles de raciones gratis combina tradición y sabor en Castilla y León.

Origen histórico del Santo Potajero

Fundada en el siglo XVI y con reglas aprobadas en 1615, la Cofradía de las Angustias creó el Santo Potajero para cuidar a los enfermos y a las personas más necesitadas. Inicialmente, se repartía comida en Navidad o el Domingo de Resurrección, incluyendo también comida para los presos.

El potaje del Miércoles Santo evoca esa caridad, posiblemente desplazado del Domingo por oficios litúrgicos. Todo empezó como un acto sobrio y privado en la propia capilla de la calle Angustias, pero se popularizó, atrayendo a todas las clases sociales con cazuelas en la mano, preparadas para degustar el delicioso potaje.

Se compran hasta 300 kg de garbanzos castellanos, 210 kg de bacalao, 120 kg de arroz, aceite, verduras y especias para satisfacer a entre 4.300 y 4.500 comensales.

El Sábado de Pasión las mujeres de la cofradía adquieren cebolletas, ajos y perejil; el Lunes Santo se remoja el bacalao y el martes los garbanzos. A las 3:30 de la madrugada del Miércoles Santo, la lumbre comienza a tomar fuerza bajo calderas en los alrededores de la capilla.

El día de la fiesta en La Bañeza

A las 9 de la mañana se celebra una misa en honor al Santo Potajero, imagen del siglo XVII; luego marcha en procesión con los hermanos ataviados con sus túnicas. Tras el Rosario y la bendición, el reparto de potaje: un cazo de garbanzos con arroz, tajada de bacalao, pan, naranja y una pasta por persona.

Posteriormente, vianda en mano, los participantes buscan un lugar para degustar el manjar, ya sea un banco o incluso el suelo, cantando eso de “Santo Potajero, lléname el puchero”. A pesar del intenso frío del año pasado, se superaron las 4.500 raciones.

Hay que visitar La Bañeza en Semana Santa

Esta tradición de más de 100 años recibe numerosos turistas nacionales. En 2026, el Miércoles Santo cae el 1 de abril, así que La Bañeza te espera para disfrutar de una auténtica fiesta rural leonesa.

Y no solo eso: no olvides visitar la Iglesia de Santa María de estilo gótico, el Museo de las Alhajas en la Vía de la Plata, el Centro de Interpretación de las Tierras Bañezanas y el Monasterio de San Salvador, entre otros atractivos.