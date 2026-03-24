La Semana Santa ya suena en La Bañeza

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La Banda Municipal de Música de La Bañeza protagonizó uno de los actos más destacados del preludio de la Semana Santa en La Bañeza con su tradicional concierto, celebrado en la Iglesia de Santa María. Enmarcado en su 170 aniversario, el concierto ofreció un recorrido por más de un siglo de música procesional (1918–2024), combinando tradición y evolución con marchas reconocidas como Soleá, dame la mano, Pasan los Campanilleros, Mi Amargura o ¡Miradlo en la Cruz!. La actuación contó con la participación destacada del corneta Elías González Lobato y estuvo dirigida por Carlos Daniel Ferreras Delgado.