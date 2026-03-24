El Centro de Innovación Social avanza en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, participó en la inauguración de las Jornadas Técnicas de Innovación Social, enmarcadas en el proyecto del Centro de Innovación Social (CIS), una iniciativa en la que está inmerso el Ayuntamiento bañezano junto a los consistorios de Puebla de Sanabria y Ciudad Rodrigo. El acto contó asimismo con la presencia de los alcaldes José Fernández Blanco y Marcos Iglesias, respectivamente, así como del diputado provincial de Innovación Social, Antonio Labrada. A la jornada asistieron también representantes de las diputaciones de León, Zamora y Valladolid, así como de los municipios portugueses de Viseu y Fundão.

Las jornadas, que se celebran en Ciudad Rodrigo, reúnen a más de 22 expertos que participan en mesas redondas de trabajo orientadas a la implementación del proyecto. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por los tres ayuntamientos, con la colaboración de las diputaciones provinciales y el respaldo de la Junta de Castilla y León y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acumula ya más de cinco años de desarrollo.

El proyecto tiene como objetivo potenciar las oportunidades de los territorios rurales, favoreciendo la fijación de población y la dinamización económica mediante el impulso de iniciativas innovadoras.

Estas jornadas constituyen la primera de una serie de encuentros semestrales, estando prevista la próxima edición en septiembre en La Bañeza.

En este contexto, el Centro de Innovación Social de La Bañeza contará con una sede física en la Plaza de Abastos, un edificio singular representativo del movimiento arquitectónico moderno del siglo XX. En la fase actual del proyecto se prevé la contratación de tres técnicos —uno ya incorporado a través de la Diputación de León y dos más que serán contratados por el Ayuntamiento—, así como la configuración del equipo directivo del centro y la adecuación del espacio.

Cabe destacar que el Ayuntamiento de La Bañeza ya ha realizado inversiones en el edificio para mejorar su eficiencia energética

Participarán en el desarrollo del proyecto dos técnicos contratados por el Ayuntamiento gracias a las subvenciones de la Junta por 50.000 euros.