La Bañeza acogerá una jornada autonómica sobre la gestión de residuos en León

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El Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de La Bañeza acogerá el próximo 12 de mayo la Jornada Regional sobre Gestión de la Materia Orgánica en la provincia de León, un encuentro técnico dirigido a administraciones públicas, personal especializado y entidades vinculadas a la gestión de residuos interesados en avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes.

La actividad, organizada por Composta en Red, se enmarca en el contexto actual de implantación de la recogida separada de biorresiduos, una obligación normativa que supone uno de los principales retos para las entidades locales y que impulsa la necesidad de desarrollar sistemas de gestión más eficaces y adaptados a cada realidad territorial.

La jornada tendrá lugar en La Bañeza (C. Padre Miguélez, 21) en horario de 9:30 a 14:00 horas, con participación gratuita previa inscripción a través del formulario habilitado: https://forms.gle/cUKA475Nk1AfLU4q8.

El encuentro tiene como objetivo principal favorecer el intercambio de experiencias, herramientas y modelos de gestión de la materia orgánica, con especial atención al compostaje descentralizado como solución complementaria a los sistemas tradicionales. Asimismo, se abordarán cuestiones clave como la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica, los distintos modelos de gestión en entornos rurales y urbanos, y el papel del compostaje doméstico y comunitario en el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante la jornada se presentarán también experiencias reales y casos de éxito desarrollados en Castilla y León y otros territorios, con el fin de aportar referencias prácticas que contribuyan a la mejora de la planificación y gestión local.

Este tipo de encuentros se consolidan como espacios de trabajo e intercambio entre administraciones, entidades gestoras y profesionales del sector, permitiendo no solo conocer iniciativas ya implementadas, sino también identificar retos comunes y oportunidades de mejora. En esta línea, Composta en Red impulsa el intercambio de conocimiento técnico como elemento clave para avanzar hacia modelos de gestión de residuos orgánicos más eficientes, sostenibles y adaptados al territorio.

La jornada reunirá a personal técnico, responsables municipales, entidades gestoras y personas expertas con el objetivo de analizar la situación actual de la gestión de la materia orgánica en la provincia de León y promover la difusión de experiencias concretas de implantación del compostaje descentralizado como herramienta complementaria dentro de las políticas locales de residuos.