La Bañeza acogerá el 16 de mayo el Metamorphosys Dance con 800 participantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza acogió esta semana la presentación oficial de Metamorphosys Dance, un Campeonato Nacional de danza organizado por el Estudio de Ana Gema Quesada. El evento se celebrará el próximo 16 de mayo en el Teatro Municipal de la ciudad y reunirá a centenares de bailarines procedentes de distintos puntos del país.

En la presentación han participado el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas; la concejal de Cultura, Silvia Cubría; así como los promotores del campeonato, Ana Gema Quesada, Manu Quiroga y Carlos Ares.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado el dinamismo cultural de la ciudad, subrayando que La Bañeza «no para» y continúa generando iniciativas de carácter cultural, artístico, deportivo y social que la consolidan como una ciudad activa y participativa. Asimismo, ha puesto en valor la labor de los organizadores, en especial la de Ana Gema Quesada, resaltando su implicación en la promoción de la danza contemporánea y urbana y su contribución al tejido social local. El regidor ha señalado que este campeonato atraerá a numeroso público y contribuirá a proyectar una imagen de ciudad viva, abierta y creativa.

Por su parte, la concejal de Cultura ha agradecido la iniciativa y el trabajo de los organizadores, destacando la relevancia del evento a nivel nacional. Cubría ha señalado que el campeonato contará con la participación de más de 800 bailarines, quienes acudirán acompañados por sus familias, generando un importante impacto en la ciudad durante toda la jornada.