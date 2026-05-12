La Bañeza aborda en una jornada el reto de la gestión de los biorresiduos

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La Biblioteca Municipal de La Bañeza ha acogido la Jornada Regional sobre Gestión de la Materia Orgánica en la provincia de León–La Bañeza, un encuentro que reunió a representantes institucionales, entidades gestoras, profesionales del sector y personas expertas procedentes de distintos puntos de Castilla y León, así como de Galicia y Asturias. Entre los asistentes destacaron participantes de provincias como Palencia, Burgos y Zamora, además de representantes de los principales servicios de la provincia de León.

La jornada comenzó con el acto de inauguración a cargo del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera de Blas, quien agradeció la presencia de los asistentes y el trabajo de todas las personas y entidades que hicieron posible la celebración del encuentro.

Durante su intervención, el regidor destacó la importancia de avanzar hacia una sociedad “más limpia y más sostenible” mediante la correcta separación de los residuos desde los hogares. Asimismo, subrayó que una adecuada gestión de los residuos contribuye tanto al cuidado del medio ambiente como a la generación de nuevas oportunidades económicas. En este sentido, incidió en la necesidad de seguir impulsando la concienciación ciudadana y valoró la relevancia de jornadas como esta para avanzar en dicho objetivo.

El alcalde trasladó también su agradecimiento a Acciona por el esfuerzo realizado para mejorar el servicio y la atención en el municipio, así como a la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Elena Bailez. “Intentamos hacer una ciudad mejor, más agradable y más sostenible”, señaló.

Posteriormente tuvo lugar la presentación marco sobre la gestión de los biorresiduos en la provincia de León, a cargo de Secundino Prieto, Gerente en el Servicio de Medio Ambiente y Tratamiento de Residuos de la Diputación Provincial de León, quien definió esta cuestión como “estratégica” por su influencia directa en el modelo económico y ambiental de la provincia.

Durante su exposición, explicó que los biorresiduos representan una parte fundamental del conjunto de residuos y que el objetivo actual pasa por evolucionar desde un modelo lineal hacia un sistema circular que permita reincorporar esos residuos al circuito económico mediante su valorización.

En este sentido, detalló que el modelo de gestión de biorresiduos contempla diferentes sistemas de recogida y tratamiento, entre ellos el contenedor marrón, la recogida puerta a puerta, el compostaje doméstico, el compostaje comunitario y las plantas de clasificación y tratamiento. Asimismo, destacó la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones implicadas: el Estado a través de la normativa, la comunidad autónoma mediante la planificación, la Diputación en las labores de apoyo y ejecución y los ayuntamientos en la implantación de los servicios.

Oportunidades laborales

Secundino Prieto puso además el foco en las oportunidades que ofrece este nuevo modelo de gestión, especialmente en el ámbito del empleo verde y de la economía circular rural, ya que el compost generado puede destinarse a usos agrícolas, jardinería o restauración de suelos.

Entre los factores clave para el éxito del sistema destacó la concienciación ciudadana, una financiación adecuada de los servicios, la coordinación entre administraciones y la flexibilidad en la implantación de las distintas soluciones.

Como conclusión, señaló que la aplicación de la Ley 7/2022 supone “un cambio de modelo obligatorio”, aunque también representa una oportunidad para modernizar los sistemas de gestión de residuos. En este proceso, aseguró, los biorresiduos desempeñan un papel central tanto por su volumen como por su potencial de valorización, insistiendo además en que el éxito dependerá de la colaboración institucional y de la implicación activa de la ciudadanía. “Se trata de convertir los residuos en recursos”, resumió.

Por su parte, Florencio Cabezón, de Acciona Servicios Urbanos La Bañeza, presentó el proyecto desarrollado en La Bañeza como ejemplo de implantación local. Explicó que el contrato municipal comenzó el 16 de diciembre de 2024 y contempla un servicio integral de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del punto limpio en todo el término municipal.

Durante su intervención ofreció además algunos datos relevantes sobre el municipio, que cuenta con las pedanías de San Mamés de la Vega y Santiago de la Valduerna y una población aproximada de 10.500 habitantes, con una importante actividad comercial y de servicios. Según indicó, entre el 65 y el 75 % del municipio corresponde a casco urbano compacto, mientras que entre el 25 y el 35 % se distribuye en viviendas unifamiliares o chalets.

En cuanto a la producción de residuos en 2025, señaló que la fracción resto alcanza los 1,17 kilogramos por habitante y día, mientras que los envases ligeros se sitúan en 10,08 kilogramos por habitante y año y el papel-cartón en 22,14 kilogramos por habitante y año.

La jornada sirvió para analizar la situación actual de la gestión de la materia orgánica en la provincia de León y compartir experiencias concretas relacionadas con el compostaje descentralizado, una fórmula que se consolida como solución eficaz y complementaria a los sistemas convencionales al permitir gestionar los biorresiduos en proximidad, optimizar costes, mejorar la calidad del material recogido y fomentar la participación ciudadana.

A lo largo del encuentro se presentaron diferentes estrategias municipales, proyectos en marcha y experiencias desarrolladas en distintos municipios de la provincia, generando un espacio de intercambio orientado a identificar oportunidades, retos y claves para avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y adaptados a las necesidades del territorio.