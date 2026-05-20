Comienza el nuevo curso para los alumnos de la Escuela Taller de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Taller de La Bañeza ha comenzado ya su andadura con una primera fase centrada en la formación teórica y en la toma de contacto de los alumnos con las distintas materias que integran este proyecto formativo. Tras este periodo inicial, los participantes comenzarán próximamente a desarrollar diferentes actuaciones y trabajos destinados a la mejora de diversos espacios y puntos de la ciudad, dentro del programa práctico previsto en esta iniciativa. Esta Escuela Taller vuelve a situarse como una de las de mayor dotación económica de toda la provincia en el ámbito público, con una inversión cercana a los 370.000 euros, lo que supone un importante impulso tanto para la formación como para el desarrollo de proyectos de interés para la comunidad bañezana. El programa permitirá formar a doce personas en un oficio vinculado al sector de la madera, una profesión con posibilidades de adaptación al mercado laboral actual y con creciente demanda de perfiles especializados.