Comienza el nuevo curso para los alumnos de la Escuela Taller de La Bañeza
La Escuela Taller de La Bañeza ha comenzado ya su andadura con una primera fase centrada en la formación teórica y en la toma de contacto de los alumnos con las distintas materias que integran este proyecto formativo. Tras este periodo inicial, los participantes comenzarán próximamente a desarrollar diferentes actuaciones y trabajos destinados a la mejora de diversos espacios y puntos de la ciudad, dentro del programa práctico previsto en esta iniciativa. Esta Escuela Taller vuelve a situarse como una de las de mayor dotación económica de toda la provincia en el ámbito público, con una inversión cercana a los 370.000 euros, lo que supone un importante impulso tanto para la formación como para el desarrollo de proyectos de interés para la comunidad bañezana. El programa permitirá formar a doce personas en un oficio vinculado al sector de la madera, una profesión con posibilidades de adaptación al mercado laboral actual y con creciente demanda de perfiles especializados.