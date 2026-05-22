La Bañeza se llena de alegría este fin de semana con la Feria de Sevillanas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza volverá a vivir este fin de semana una intensa agenda de actividades con propuestas dirigidas a todos los públicos. A la celebración de la concentración «La Chispa Racing Motor Show» se sumará la II Feria de Sevillanas, organizada por el Grupo de Buena Rama en colaboración con el Ayuntamiento de La Bañeza, que tendrá lugar en la Plaza Obispo Alcolea, conocida tradicionalmente como la Plaza de los Cacharros.

La jornada comenzará a las 12:50 horas con la concentración de participantes en la Plaza Mayor. Posteriormente, a las 13.00 horas, se procederá a la apertura oficial de la feria con un baile vermú. A las 15:00 horas tendrá lugar una paellada popular y, ya por la tarde, a las 17.00 horas, dará comienzo el tardeo flamenco. La programación continuará a las 18.00 horas con la actuación de la solista Tamara Astorga y culminará a las 20.00 horas con un concurso de sevillanas, tras el cual continuará la celebración.

La cita contará con la participación de grupos llegados desde Benavente, Carrizo y Santa María del Páramo, además del grupo anfitrión, De Buena Rama, que reúne a más de un centenar de integrantes.

Desde el Ayuntamiento de La Bañeza se destaca el respaldo a este tipo de iniciativas, al igual que ocurre con la concentración automovilística, por su importante contribución a la dinamización social y económica de la ciudad, especialmente durante los fines de semana.

El Ayuntamiento anima a vecinos y visitantes a acercarse hasta la Plaza Obispo Alcolea para disfrutar de una jornada festiva y de convivencia en torno a la música, el baile y la tradición puramente andaluza.