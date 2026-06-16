La Bañeza celebrará el 1 de agosto la segunda edición de la Macroquintada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza volverá a acoger este verano una de sus citas festivas más participativas. La segunda edición de la Macroquintada se celebrará el próximo 1 de agosto con el objetivo de reunir a numerosos participantes en una jornada de convivencia, ocio y diversión.

La iniciativa fue presentada este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento en un acto que contó con la presencia del alcalde, Javier Carrera de Blas, y de los organizadores, Fernando Ramos y Ramón Benavides.

Durante la presentación, el regidor destacó la importancia de impulsar actividades que contribuyan a dinamizar la ciudad durante los meses de verano. En este sentido, subrayó el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo a iniciativas que fomentan la participación ciudadana y generan actividad social y económica, como ocurre con la Macroquintada, que regresa tras la buena acogida de su estreno y la demanda mostrada por numerosos vecinos.

Carrera también agradeció el trabajo de los organizadores y puso en valor el papel de este tipo de propuestas para complementar la programación cultural, deportiva y festiva que se desarrolla en la ciudad durante el periodo estival.

Por su parte, Fernando Ramos detalló que la inscripción tendrá un coste de 25 euros e incluirá la comida, una consumición, una camiseta exclusiva de esta edición, un vaso reutilizable con lanyard y la pulsera de acceso al recinto del Jardinillo, donde se desarrollará la jornada.

El programa contará además con música en directo a cargo de varios DJ durante toda la tarde. Asimismo, los participantes podrán disfrutar de un correbares animado por una charanga facilitada por el Ayuntamiento.

Ramón Benavides, encargado de la elaboración de la comida, adelantó que, además del menú principal, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo durante la tarde-noche.

Las inscripciones para participar en esta segunda Macroquintada ya están abiertas.