Un curso de verano aborda en La Bañeza la tradición y la modernidad en el desarrollo rural y urbano

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La Bañeza acogerá un nuevo curso de verano de la Universidad de León titulado «Diálogo rural-urbano: tradición y modernidad como motores de desarrollo», que se celebrará en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas del 13 al 15 de julio, con una duración total de 20 horas presenciales.

La iniciativa, impulsada en el marco de la colaboración entre el Ayuntamiento de La Bañeza y la Universidad de León, permitirá la obtención de 1 crédito ECTS, con una matrícula de 20 euros en su tarifa ordinaria y 15 euros en tarifa reducida, estando igualmente abierta a la participación del público en general.

El curso estará dirigido por José Luis Vázquez Burguete, con la participación de María Purificación García Miguélez, así como del alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, y la concejal de Desarrollo Económico, Elena Báilez.

Durante la presentación, el alcalde destacó la apuesta municipal por la formación universitaria estival como herramienta de dinamización educativa, social, turística y económica del municipio, subrayando el papel de estos programas en la diversificación de la oferta formativa y en la atracción de visitantes durante el periodo estival. Asimismo, señaló que esta iniciativa consolida la colaboración con la Universidad de León y refuerza la estrategia municipal de ampliación progresiva de los cursos de verano, alcanzando ya cuatro ediciones en la ciudad.

Por su parte, la concejal de Desarrollo Económico puso en valor el enfoque del curso como espacio de reflexión sobre la identidad local y su proyección de futuro, combinando tradición y modernidad como ejes de dinamización económica, cultural y turística. En este sentido, subrayó la importancia de iniciativas que contribuyan a la proyección exterior de La Bañeza y al impulso del tejido social y económico del territorio.

El director del curso explicó que el programa se articula en torno a diferentes bloques temáticos que abordan el capital relacional del desarrollo rural, el patrimonio agropecuario, cultural e industrial, así como las nuevas oportunidades de innovación y emprendimiento en el medio rural. Entre las actividades previstas destacan ponencias, mesas redondas, visitas y dinámicas participativas, incluyendo la proyección de materiales audiovisuales y el desarrollo colaborativo de un proyecto lúdico vinculado a la identidad de la ciudad.

Asimismo, se abordarán iniciativas vinculadas al patrimonio cultural y a eventos de referencia como el Gran Premio de Velocidad de La Bañeza o Art Aero Rap, junto con propuestas orientadas a la proyección internacional del municipio a través de sus festivales y recursos turísticos.

La profesora María Purificación García Miguélez señaló además la importancia de incorporar la perspectiva de género en el análisis del desarrollo rural, poniendo el foco en el papel de la mujer en el ámbito agropecuario y en la necesidad de fomentar el emprendimiento local como motor de cohesión territorial.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de La Bañeza y la Universidad de León refuerzan su compromiso con la formación universitaria, la transferencia de conocimiento y la dinamización del entorno rural, consolidando la ciudad como un espacio activo de encuentro entre tradición, innovación y desarrollo.