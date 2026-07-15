La gira del bonito del norte de Alimerka llega a La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El supermercado Alimerka de La Bañeza acogerá este jueves, 16 de julio, una nueva parada de la gira veraniega «Bonito por fuera, brutal por dentro», con la que la compañía recorre diferentes localidades de Asturias y Castilla y León durante los meses de julio y agosto para poner en valor el Bonito del Norte, uno de los productos más representativos de la temporada.

La actividad se desarrollará entre las 17.30 y las 20.30 horas, e incluirá una cata gratuita, abierta a todos los clientes, que podrán probar un tataki de Bonito del Norte elaborado especialmente para destacar el sabor, la textura y la calidad de este pescado de temporada. Además, el equipo de pescadería ofrecerá recomendaciones sobre su preparación, conservación y distintas formas de cocinarlo en casa. La degustación estará maridada con Cuestarriba, un vino blanco D. O. Rueda elaborado con uva verdejo de la selección exclusiva de vinos de Alimerka.