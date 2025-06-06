La Diputación y la UME colaboran para dar mayor seguridad a Valporquero y las estaciones invernales

Firma del convenio entre la Diputación y la UME sobre la cueva de ValporqueroDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha celebrado este viernes el Día de las Cuevas y el Mundo Subterráneo con una visita a Valporquero donde se ha suscrito un protocolo con la Unidad Militar de Emergencias (UME) que permitirá a su personal entrenar en su interior y reforzar la seguridad de sus instalaciones.

Mediante este convenio, firmado por el presidente de la institución provincial leonesa, Gerardo Álvarez Courel, y el teniente coronel de la UME, Daniel Constantino Casado, los militares podrán llevar a cabo tareas formativas tanto en las galerías de Valporquero como en las estaciones de esquí de San Isidro y Valle de Laciana-Leitariegos.

El objetivo es que les sirvan para prepararse para actuar en entornos de ese tipo, en los que se dan unas condiciones especiales.

“Esto también implica dotar a estas instalaciones de una mayor seguridad”, ha defendido el presidente de la Diputación de León, que ha aprovechado la ocasión para valorar “el sector del turismo subterráneo” y para “destacar y dar visibilidad a la Cueva de Valporquero”, que sólo en la última temporada ha recibido más de 60.000 visitas.

Álvarez Courel ha señalado que “el turismo, la ciencia y el deporte de aventura se combinan especial y espectacularmente” en Valporquero, la “reina de las cuevas” de una provincia que cuenta "con antiguas minas romanas de oro, como Las Médulas”.

Del mismo modo, ha recordado que la Cueva de Valporquero puede visitarse desde mayo en horario extendido y que este año, tras dos sin servicio, vuelve a contar con restaurante y cafetería.

Daniel Constantino ha destacado que “es un día especial para la UME, que justo este 6 de junio cumple 19 años desde su creación, y se firma este protocolo que garantiza lo que ya se venía haciendo desde hace años”.

“Es nuestra misión, la normativa nos obliga, estar preparados para intervenir para salvaguardar a la ciudadanía, porque lo importante es salvar vidas”, ha resaltado el máximo responsable del V Batallón, que ha apuntado que la “UME tiene que estar ahí”, sobre todo ante el incremento de visitas a entornos naturales en los que surgen necesidades de rescates.

Tras la firma se ha llevado a cabo una visita a una exposición de material técnico de la UME y se ha inaugurado una muestra sobre las primeras poblaciones humanas en la Cordillera Cantábrica y su relación con las cuevas, ‘Las poblaciones cazadoras, recolectoras y mariscadoras del paleolítico superior de la cuenca del Sella (Asturias) y su entorno: últimas investigaciones’.

Se trata de “una exposición de contenido cultural y científico, pero también nacida del mundo subterráneo, de la historia y la vida en nuestras cuevas y su importancia para las poblaciones prehistóricas del entorno”, ha valorado el presidente de la Diputación de León.

La jornada se ha completado con una visita a una nueva zona de juegos y esparcimiento y a la depuradora del complejo, cuyas obras arrancaron en diciembre de 2024 y han sido recibidas esta misma semana tras una inversión de cerca de 500.000 euros.