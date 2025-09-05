UPL exige soluciones para los espacios públicos de La Robla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los concejales de UPL en el Ayuntamiento de La Robla, Felipe Moreira y Susana Martínez, han denunciado el estado de abandono que sufre el municipio durante este verano, una situación que lejos de mejorar, tras las denuncias realizadas hace dos años por el propio grupo municipal, «no ha hecho más que agravarse», afirma Moreira. El portavoz de UPL, Felipe Moreira, ha señalado que «las piscinas municipales siguen sin cumplir la normativa de accesibilidad, impidiendo que los vecinos con problemas de movilidad puedan disfrutar de unas instalaciones que deberían ser para todos». A ello se suma, añade, el mal estado del césped y las continuas pérdidas de agua, que se han convertido en un problema crónico ante la pasividad del equipo de gobierno. Desde UPL también alertan de la falta de mantenimiento en general del municipio. «No hay personal suficiente para atender los jardines ni para realizar la limpieza de las calles, como se venía haciendo hasta ahora», subraya Moreira, que recuerda que el patio de las escuelas se ha convertido en un «erial».