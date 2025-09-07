Artesanía y cultura en Lorenzana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La XIV edición de la Feria de Artesanía ‘Jaime Díez Fernández’ en Lorenzana. El evento reunió cerca de un centenar de expositores.

La inauguración tuvo lugar a mediodía, pero los compradores ya ojeaban los puestsos desde bastante antes. La programación de la mañana incluyó juegos tradicionales y un taller de artesanía para el público infantil. A las 14:30 horas se ofreció una paella popular a los asistentes.

La clausura de la feria contó con una actuación del grupo musical Trébole. En esta edición se rindió homenaje al artesano del cuero Teófilo Rodríguez y a la empresa Repostería Creativa y Moral. También se reconoció la labor del Grupo Vallelongo, una empresa berciana.