La Robla instala un equipo de sonido en el Ceip Emilia Menéndez

El Ayuntamiento de La Robla ha instalado un equipo de sonido en el CEIP Emilia Menéndez, que contribuirá a mejorar el día a día en el colegio y que ha supuesto una inversión que supera los 7.000 euros, sufragados por las arcas municipales, entre la adquisición y la posterior instalación. Esta nueva actuación se suma a las inversiones acometidas en los últimos años por el Ayuntamiento en este centro con el objetivo de mejorar tanto las propias instalaciones como de facilitar el desarrollo de la actividad lectiva.