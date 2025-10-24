La Pola de Gordón recupera la Cueva de Entrenamiento de la Vasco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha inaugurado este jueves la restauración de la Cueva de entrenamiento de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco-Leonesa, situada en el Grupo Fábrica de Santa Lucía de Gordón.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, esta recuperación ha sido posible gracias al impulso del consistorio gordonés y a la subvención de la Diputación de León destinada a la puesta en valor del patrimonio industrial vinculado a la minería del carbón.

El acto incluyó una charla sobre la historia de la Brigada de Salvamento, organizada por la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga e impartida por el historiador Diego Álvarez Rodríguez, quien repasó los orígenes de esta mítica institución, su reorganización en 1952 y algunos de los rescates más peligrosos en los que participó a lo largo de sus 89 años de historia. Posteriormente, el grupo de unas setenta personas accedió al interior de la cueva natural, donde durante décadas los brigadistas realizaron sus entrenamientos en condiciones muy similares a las de la mina.