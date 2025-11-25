La Robla se suma a la celebración de Santa Cecilia

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla celebró el día de Santa Cecilia con el concierto de la Escuela Municipal de Música «Cristina Manso». Esta conmemoración se enmarca en la festividad de la patrona de los músicos, y tuvo lugar el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura con la participación de alumnos y profesores.

La cita, ya plenamente consolidada, contó además con la entrega de diplomas a las alumnas que superaron el nivel avanzado de estudios en el centro. Concretamente Claudia Muñiz Antón en saxofón, Rebeca Mediavilla García en violín, Lúa Ruiz Romero e trombón y Paula Rodríguez Villarejo en piano.

El concierto de Santa Cecilia sirvió, además, para inaugurar públicamente el nuevo curso de la Escuela Municipal de Música, que comenzaba el pasado 2 de octubre. Un curso que se iniciaba a pleno rendimiento y que pone de manifiesto la calidad y demanda de estas enseñanzas en la comarca. Y es que la oferta de especialidades es amplia tratando de llegar a todo tipo de alumnado y de gustos. Haciendo balance, hay cubiertas casi 60 plazas de piano, 42 de guitarra, 15 de flauta travesera, 13 de violín, 8 de clarinete, 15 de viento metal -trompeta, trombón y tuba-, 33 de percusión, 17 de saxofón, 15 de acordeón y 34 de música y movimiento. En total, suman un total de 205 alumnos, y alguno de ellos cursa simultáneamente dos instrumentos. Todas las especialidades cuentan con una clase individual complementada con colectivas, clases teóricas lenguaje musical o informática musical.

Además, y para completar esta amplia oferta, la Escuela Municipal de Música de La Robla también ofrece a su alumnado sendas agrupaciones en las que la colectividad y la unión musical son la base del disfrute y aprendizaje. Estas formaciones son la Banda, la orquesta de acordeones, el coro infantil, la orquesta formada por diferentes instrumentos de la escuela, la mini-banda y los combos.

Iniciado ya el curso y las clases con normalidad, la Escuela pone ya la vista en el próximo evento de cara al público: los tradicionales conciertos de Navidad.