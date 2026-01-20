La cuenta bancaria del Gordo de Villamanín cuenta con 26.568.000 euros, correspondientes a 81 décimos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cuenta bancaria creada por la comisión de fiestas de Villamanín, en la provincia de León, para el ingreso o depósito “con todas las garantías y la trazabilidad necesaria” de los décimos de lotería premiados en el Sorteo Extraordinario del pasado 22 de diciembre, donde se vendieron 50 papeletas más de las consignadas, cuenta ya con un total de 26.568.000 euros ingresados, correspondientes a 81 décimos, ya que el premio neto por cada uno de ellos tras la retención fiscal es de 328.000 euros.

Así lo ha explicado la comisión en un comunicado en el que señala que para esta semana es que la plataforma web de registro de premiados esté operativa o, “como mínimo”, muy avanzada y en pruebas finales de seguridad, de forma en que, en cuanto esté abierta, hará público el comienzo del registro de participaciones.

Un registro que “será obligatorio para poder reclamar y cobrar el premio a través del procedimiento gestionado por la asociación”, al ser “la forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes y cerrar el listado con garantías”. Además, la asociación fijarán días en que el registro se pueda hacer de forma presencial en Villamanín y en León ciudad, para todos aquellos que no puedan o no sepan hacerlo por medios digitales. El plazo de registro y reclamación de papeletas finalizará a las 24 horas el día 22 de marzo, por lo que después de esa fecha caducará el derecho.

Hasta el momento en que se haga efectiva la plataforma de registro, la comisión de fiestas de Villamanín avanzó que contará con dos opciones para ello. La primera será el ‘Sí al convenio’, lo que supondrá la adhesión al convenio debatido en la asamblea del 26 de diciembre, que supone la minoración provisional del diez por ciento sobre el premio neto de cada papeleta.

La segunda opción será el ‘No al convenio’ y supondrá la reclamación integra del premio, por la vía que considere oportuno el reclamante, aunque la plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que ello “puede implicar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados”.

En ambos casos, el registro se hará mediante una fotografía de la o las papeletas y la firma del portador de las mismas, cuyos datos se tratarán con confidencialidad y medidas de seguridad y solamente se utilizarán para gestionar el registro y el pago.

Un pago que, a quienes acepten el convenio, podrá iniciarse una vez cerrado el registro y realizadas las comprobaciones necesarias, aunque podrá “verse condicionado o retrasado por el número de no adhesiones y por la existencia o no de reclamaciones”.

En este sentido, la comisión de fiestas de Villamanín trasladó a los afectados que, cuanto antes finalice el proceso de registro, antes se sabrá cuándo se podrá proceder al cobro de las papeletas tras realizar todas las gestiones y comprobaciones necesarias para la seguridad de todos. Por ello, animó a todos los premiados a que lo lleven a cabo “en el plazo más breve posible”, ya que el cobro de las papeletas “depende de este proceso de registro y del número de participaciones que se adhieran al acuerdo”.