En la cola del Gordo de Villamanín: “Esto se ha convertido en una pesadilla desde el minuto uno, un quebradero de cabeza”

Reunión en Villamanín para ultimar el cobro del Gordo.RAMIRO

Cerca de 40 personas a aguardan a la cola en las antiguas escuelas de Villamanín, actualmente convertidas en coworking, a la espera de ser atendidos por la plataforma creada por la Comisión de Fiestas de Villamanín para agilizar el registro de participaciones y poder avanzar en el cobro del premio.

“No lo hemos querido hacer de manera digital porque no nos fiamos”, comenta una vecina en la cola de acceso. “Además, tenemos muchas dudas, como por ejemplo cómo registrar papeletas compartidas o como pueden cobrar unos familiares que están en el extranjero y no pueden venir a hacer los trámites”, comentan.

Otra agraciada con el premio comenta lo cansados que están ya todos con esta historia. “Esto se ha convertido en una pesadilla desde el minuto uno, un quebradero de cabeza”, añade.

La comisión atenderá a los afectados hasta las siete de la tarde, y mañana lo harán en León.

Son muchas dudas las que tienen los vecinos y que los miembros de la plataforma tendrán que explicar, como cuántos décimos podrán por su parte, cuántas personas se han inscrito hasta el momento, a cuánto ascienden los gastos de la creación de la plataforma y los abogados, y si hay alguna denuncia que haga peligrar el proceso.

La comisión, al parecer, tiene la oferta de una plataforma para grabar un documental sobre todo el conflicto, cuyos beneficios, han dicho, se repartirán también.

Hay mucha expectación por la rueda de prensa que han anunciado para las siete de la tarde ya que, “por fin van a dar explicaciones públicas que a nosotros no nos han querido dar”.