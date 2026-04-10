El hogar del pensionista de La Robla es más accesible
El Ayuntamiento de La Robla ha finalizado las obras de mejora de accesibilidad en el Hogar del Pensionista, una intervención estratégica diseñada para facilitar el día a día de los vecinos, con especial atención a las personas mayores con movilidad reducida. Hasta la fecha, los usuarios que deseaban acceder al edificio desde las zonas de recreo debían salvar una pronunciada pendiente. Gracias a esta actuación, se hahabilitado un nuevo acceso directo a la planta baja desde los jardines y el parque de la residencia, eliminando la necesidad de subir la cuesta y garantizando una entrada cómoda, llana y segura. El proyecto ha contado con una inversión total de 52.332,62 euros. La obra ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y financiada en un 75% por la Junta de Castilla y León, mientras que el Ayuntamiento ha aportado el 25% restante.