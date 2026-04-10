El hogar del pensionista de La Robla es más accesible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha finalizado las obras de mejora de accesibilidad en el Hogar del Pensionista, una intervención estratégica diseñada para facilitar el día a día de los vecinos, con especial atención a las personas mayores con movilidad reducida. Hasta la fecha, los usuarios que deseaban acceder al edificio desde las zonas de recreo debían salvar una pronunciada pendiente. Gracias a esta actuación, se hahabilitado un nuevo acceso directo a la planta baja desde los jardines y el parque de la residencia, eliminando la necesidad de subir la cuesta y garantizando una entrada cómoda, llana y segura. El proyecto ha contado con una inversión total de 52.332,62 euros. La obra ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y financiada en un 75% por la Junta de Castilla y León, mientras que el Ayuntamiento ha aportado el 25% restante.