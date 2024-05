Cistierna aprueba un presupuesto de 3.365.000 euros para esta anualidad

Publicado por JOSÉ Mª CAMPOS Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Cistierna aprobó el presupuesto para 2024 con un importe de 3.365.215.96 euros al contar con los votos a favor del la UPL, la abstención del PSOE y el voto encontrar del PP. En materia de inversiones se recogen 117.420.42 euros que irán destinados a actuaciones en la depuradora, el cementerio, las piscina , reposición de infraestructuras como contenedores, actuación en redes de agua, mejoras en la residencia de mayores, actividades culturales o la compra de una furgoneta pickup. Dentro del plan de ayudas de la Junta de Castilla y León se invertirán 95.000 euros. El concejal de haciendo Sergio Acevedo precisó que va a ejecutar en breve el plan provincial de 2022 con una inversión de 223.00 euros y que para el plan bianual de la Diputación de León 2024-2025 el ayuntamiento recibirá 375.000 euros para inversiones. Recordó que la residencia de mayores genera in déficit de 320.000 euros.

La portavoz del PSOE, Verónica García, recordó que el ayuntamiento ha llegado al mínimo histórico de deuda gracias al trabajo realizado en las anteriores legislaturas. «Confiamos que para 2025 podamos tener más participación mientras tanto dejamos al equipo de gobierno que trabaje con sus propias previsiones», según García.

El portavoz de PP, Sergio Prieto, justificó el voto en contra de su grupo dado que para las juntas vecinales se destinan 9.500 euros a repartir las cuales además tienen que asumir competencias impropias como el agua que no asume el Ayuntamiento. Precisó que al déficit de la residencia no se le da solución. «Son presupuestos que no solucionan nada»,según Prieto quien instó para que se estudien ayudas para que la gente se empadrone.

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, recordó al PP que exija a sus compañeros del gobierno de la Junta de Castilla y León asuman la gestión de la residencia que «es una competencia de la Junta y no del Ayuntamiento al igual que la guardería. Además cuando quiera estamos dispuesto asumir la competencia del agua y otras. Me gustaría que eso hiciese el presidente de la Junta con sus competencias en Cistierna». Santos dijo que no es el presupuesto que quería la UPL y destacó el esfuerzo para sacar adelante la contabilidad municipal.

Otro acuerdo que salió adelante con le voto a favor de UPL y PP y la abstención del PSOE ha sido una subida de entre 5 y 8 por temporada en los bonos de la piscina. Para el PSOE habría que dar opciones para tener bonos de 15 días y no solo mensuales. Santos dijo que todo obedece a que la ley no permite diferenciar en precios de empadronados y no empadronados. «El SAM nos pide un incremento de tasas para reducir el déficit de la piscina».