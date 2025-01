Cinco pueblos de León para visitar en Feve este fin de semana

Boñar

Boñar es otro de esos sitios que sorprende. Se promociona como la 'villa más guapa' y no es para menos, ya que el municipio posee diversos puntos de interés.Para los amantes de la naturaleza, se puede visitar el bosque de Pardomino, un paraje natural compuesto por robles, hayas, fresnos y abedules, entre otros. Se trata de uno de los bosques mejor conservados del continente y en el que se puede observar la fauna salvaje en todo su esplendor. Para visitarlo, se puede hacer mediante una reserva previa al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León con 10 días de antelación.Otros dos puntos que no te puedes perder en esta comarca son dos fuentes singulares. Primero, la Fuente de la Calda, localizada en la cara noreste de la Peña de La Salona. Una fuente de aguas termales y medicinales incluida desde 1892 en la Monografía de aguas minerales y termales de España. Segundo, no muy lejos de allí está también La Fuente de la Salud, situada a 150 metros del manantial de La Calda. Una fuente a la que también se le atribuyen propiedades medicinales y que tiene un monolito erigido en 1868.El Puente Viejo es otro elemento muy destacado de su patrimonio. Se trata de una construcción del año 1644 formada por ocho bóvedas de cañón. Es uno de los puentes más antiguos de la provincia de León y se levantó a partir de los restos de otro puente del siglo XIII.Para los amantes del senderismo, el Ayuntamiento ha lanzado la iniciativa '12 meses 12 rutas'. Un proyecto para conocer el municipio a través de 12 itinerarios planteados por el Consistorio. En su página web , se pueden consultar más detalles acerca de cada una de ellas.Por último, no te puedes ir de Boñar sin probar dos de sus postres más célebres. Los Nicanores de Boñar, hojaldre elaborado con mantequilla y una receta secreta familiar y los chuchos, hojaldres elaborados con láminas de almendra, azúcar glas y cabello de ángel en su interior. Estos últimos se pueden comprar en el obrador Casa Chucho.