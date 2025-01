El IBO de Cistierna recibe al primer estudiante de doctorando extranjero

Publicado por José María Campos Cistierna Verificado por Creado: Actualizado:

El historiador José Antonio Argüello Zavala ha sido el primer extranjero que realiza trabajos para su doctorado en las instalaciones del Instituto Bíblico y Oriental del Cistierna. Explica que estaba haciendo su tesis, pero en las universidades mexicanas no han salido del campo nacionalista ya que «los estudios antiguos que sean de otras partes del mundo son mínimos. Aunque ha habido algunos estudios pioneros como la doctora Manzanilla que es la primera egiptóloga y orientalista mexicana», según Zavala que señala que ha querido seguir esta tradición de la doctora Manzanilla.

La primera vez que vino a España, concretamente a Cistierna, fue en el 2022 tuvo un acercamiento a las lenguas orientales que ya las había estudiado un poco en Méjico peor que «sabía que tenía que venir a España a perfeccionarme. Es una oportunidad de colaborar con las tablillas e inscripciones y con una biblioteca que tienen el IBO que única en el mundo que está orientada en el Oriente y otras temáticas. Es una biblioteca que no existe en Méjico».

El estudio del doctorado del historiador Zavala se centra en el estudio de arqueología y textos sumerios. Señala que en estas instalaciones del IBO de Cistierna ha encontrado una amplia variedad de material bibliográfico y «material inédito como las inscripciones, aunque no son parte de mi tesis, me sirve para entenderlas cómo se transmite el conocimiento antiguo a la gente». Precisó que el IBO de Cistierna es un pequeño rincón que hay en España que «dentro de su pequeñez tiene esa grandeza, al ser único. Por eso yo me sentí atraído a venir a Cistierna».

Recuerda que conoció estas instalaciones a través de un profesor suyo en la universidad de Méjico. «Fue el profesor José Luis Blesa el que me dijo que había esta posibilidad y fue cuando decidí venir a Cistierna en 2022 y este invierno hizo todo lo posible para volver a regresar a estas instalaciones».

En estos días de instancia en el IBO ha estado trabajando en la colocación de diversas piezas en el museo del IBO de Cistierna así como en la biblioteca que cuenta con más de 60.000 ejemplares. La zona del museo cuenta con una amplia variedad de figuras y restos del mundo egipcio a lo que hay que unir la colección de tablillas mesopotámicas, los textos arcaicos y presargónicos en arcilla y alabastro, como la colección de tablillas mesopótamicas. Textos religiosos de los siglos XIX y XVIII a.C, los cilindros sellos arcaicos (3.200 a.C.) y de época paleobabilonia (s. XVIII a.C.) y la colección de códices etiópicos. Siglo XVII — XVIII como La ascensión de Alejandro Magno o Los Milagros de nuestra Señora. La colección de lucernas con temas bíblicos del siglo IV, procedentes de Cartago: También cuenta el IBO la colección de figuras del Belén hispano-napolitano siglo XVIII, la colección de Biblias, un ejemplar de la Políglota Regia o de Amberes, junto a la edición facsimilar de la Políglota del Cardenal Cisneros y otros textos siriacos. Y una colección de originales, la primera gran obra de la egiptología.

