Condenan al pedáneo de Portilla de la Reina por robar piezas de coches

El alcalde pedáneo de Portilla de la Reina del PSOE, Mario Domínguez, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de hurto, tal como recoge OKDiario y aparece en la sentencia firme dictada el pasado 14 de enero de 2025 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Palencia. Además esta condena incluye la inhabilitación del político durante el tiempo de la condena, cago que sigue ejerciendo actualmente. Diario de León ha intentado ponerse en contacto con el pedáneo sin conseguirlo hasta el momento.

Según recoge la sentencia, Mario Domínguez, entre el 12 y el 26 de junio de 2023, cogió sin autorización varias piezas de un vehículo en una explotación minera de la localidad de Guardo sin el permiso del propietario las cuales estaban valoradas en 1500 euros. El propietario de las piezas había adquirido días antes los despieces de varios vehículos a una empresa por 2.420 euros. Al cabo de unos días descubrió que Domínguez a través del portal de internet «Mil Anuncios» ponía a la venta las piezas sustraídas.

La sentencia, dictada por el magistrado Jorge Martínez Moreno, considera probados estos hechos tras la conformidad expresada por el propio acusado durante el juicio. El tribunal aplicó la atenuante de reparación del daño, ya que el cargo público del PSOE devolvió todas las piezas sustraídas a su propietario el 20 de diciembre de 2024.

La ejecución de la pena de prisión ha quedado suspendida por un periodo de dos años, condicionada a que el condenado no delinca durante este plazo y abone la responsabilidad civil impuesta.

Según informa OKDiario a través de fuentes cercanas a la acusación particular, Domínguez no ha satisfecho todavía el pago de 1.694 euros en concepto de responsabilidad civil. No obstante la acusación particular solicitará el ingreso en prisión si no hace efectivo el abono de dicha responsabilidad civil en los próximos días, lo que podría suponer la revocación del beneficio de suspensión de la pena de prisión, tal como contempla el Código Penal. Al ser una pena reducida no es probable su ingreso en prisión.

El secretario provincial del PSOE leonés Javier Cendón ha manifestado que se ha iniciado el procedimiento para suspenderle cautelarmente de militancia. «Nuestro código ético no dice que no podemos tener personas con condenas y el trámite previo para iniciar ese expediente es la suspensión cautelar para eu él pueda alegar lo que considere oportuno», según Cendó quien precisó que se habían enterado de la información por los medios de comunicación.

Dominguez ya había tenido otro problema con el alcalde de Boca de Huergano quien le acusaba de mentir sobre la actuación municipal en un incendio y la utilización de grupos electrógenos.