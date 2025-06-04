«Redprendiendo en mi pueblo» analiza el patrimonio de Boñar

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El profesor de historia de la Universidad de León, Javier Revilla Casado habló en Boñar sobre el patrimonio industrial de la provincia de León centrado en las azucareras y especialmente en la de Boñar que fue la primera azucarera de la provincia. Además de esta fábrica de azúcar de Boñar existieron la de Vegellina de Orbigo, la de Santa Elvira de León ciudad y La de La Bañeza que es la única existente. La charla estuvo dirigida a los alumnos del programa redprendiendo en mi pueblo y al público interesado en el tema.

La azucarera de Boñar tuvo poca repercusión ya que su vida fue muy efímera. Comenzó a funcionar en 1899 en su primera campaña de remolacha. En 1994 cerró definitivamente. «Como industria azucarera tuvo poca trascendencia. Fue un 7% de la producción azucarera de la cuenca del Duero en los años que estuvo funcionando», según Revilla quien recuerda que el edificio tan grande ha dejado un patrimonio industrial muy singular. La fábrica de talcos la compró en el año 1925 y estuvo trabajando hasta el 2010 y se han mantenido las instalaciones hasta la actualidad y «hoy es una de las joyas de patrimonio industrial de la provincia de León y de Boñar».

Puso de manifiesto el profesor Revilla que León es la provincia con mayor producción de azúcar de toda España lo que sucede es que «el sector industrial agroalimentario se ha ido concentrando y se han quedado en pocas manos. Grandes capitales que van construyendo grandes factorías». La de Boñar no se sabe por qué fracasó tan pronto mientras que las otras tres han ido ampliando su producción hasta que fueron compradas por grandes grupos inversores agroalimentarios. «Lo sorprendente es que la provincia más productora se puede quedar sin ninguna factoría de trasformación y hay que trasladar la materia prima, la remolacha a Toro en Zamora o a Olmedo en Valladolid. No se está valorando el coste económico que eso conlleva como el propia transporte y el coste medioambiental».