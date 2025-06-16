La romería de Pardomino cumple ya medio siglo

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

Cientos de vecinos celebraron ayer la romería o fiesta del encuentro en Pardomino de Vegamián. Los actos se iniciaron al mediodía cuando una caravana de vehículos trasladó la imagen del santo San Antonio desde Boñar a este paraje de Pardomino. A la llegada de la imagen a la pradera fue recibida con el pendón, pendoneta como homenaje a los antepasados de Vegamián. Esta edición es muy especial, ya que se cumplen 50 años que en 1975 varios vecinos decidieron reunirse en este paraje de Pardomino para recordar a los pueblos de Vegamián y a todas sus gentes. «Cincuenta años de esta fiesta que es reencuentro físico y memorístico entre vecinos de un pueblo que vive más allá del estandarte que enseñorea la romería anual en pos del santo», según se recuerda desde la organización.

El corte de la cinta que daba paso al inicio de los actos de la romería recayó en los nuevos padrinos que fueron el matrimonio Miguel Ángel Criado Cancelo y María Teresa González Suárez a quienes sus hijos les pusieron la banda que les distingue con el honor de ser padrinos durante un año. En este paraje permanece en piedra el altar de la iglesia que se usa para realizar cada edición la homilía. Miembros se preparaba este altar dio comienzo la tradicional procesión del santo que portaban varios vecinos junto a los nuevos padrinos. La comitiva recorrió varias praderas de este paraje para terminar atravesando el arco de una antigua edificación que aún se conserva. Tras depositar la imagen frente al altar se inició la tradicional misa. Al finalizar se hizo entrega de la torta del santo acompañada de vino y refrescos.

Llegó el momento de la comida campera donde cada familia ya había buscado una buena sombre para cobijarse del fuerte calor del mediodía. Por la tarde dieron comienzo los juegos infantiles así como juegos tradicionales como la rana, el aro o la herradura mientras otros se dedicaban al bingo. Ya entregada las primeras horas de la tarde noche se procedió a la limpieza de este paraje. Este año el camino de acceso fue acondicionado dado que las intensas lluvias del invierno y las hierbas y ramas lo hacían intransitable.