Cistierna da via libre para la apertura del IBO

El Ayuntamiento de Cistierna y la fundación Instituto Bíblico Oriental firman un convenio para la apertura de las instalaciones del museo y la biblioteca del IBO. Esta fundación tiene como objeto la conservación y promoción del museo bíblico y oriental, de la biblioteca bíblica y oriental así como la difusión de los saberes a ellos ligados. En abril de 2015 el Ayuntamiento aprobó el «Proyecto museográfico obra cultural de la montaña» que tiene por objeto dinamizar el municipio de Cistierna a través del desarrollo de un programa cultural que reúne estos fondos del IBO. Por ello Esta fundación pone a disposición de este proyecto el fondo museístico que se expondrá en la iglesia Santa María y en la sala de exposiciones de la casa de cultura así como en la biblioteca bíblica y oriental.

El Ayuntamiento de Cistierna cede el espacio destinado a biblioteca y a museo y tienen prioridad en el uso de las tres aulas existentes y el salón de actos mientras que el IBO aporta su fondo museístico y bibliográfico y se compromete a la celebración de cursos, seminarios, conferencias y otras actividades culturales. Esta programación será presentada a principio del año al Ayuntamiento.

Por su parte el Ayuntamiento asume el importe de los gastos de agua, suministro eléctrico, calefacción y limpieza de las instalaciones. La fundación del IBO asume las medidas de seguridad del museo y la biblioteca y el aseguramiento y responsabilidad sobre los fondos de su propiedad.

Durante la vigencia del convenio la comisión se reunirá una vez al año. Este convenio tiene una duración de dos años prorrogable a otros dos años. La fundación deberá presentar una memoria de actividades realizadas a final de cada año con datos de asistentes.