Cistierna programa una treintena de actividaes para el verano

El ayuntamiento de Cistierna presenta su programación del verano que se inicia el 24 de junio con un campus multideporte para niños de 6 a 14 años para continuar el domingo 29 de junio con el torneo de fútbol sala femenina «Que nadie te marque un gol» abierto a todas las edades. En julio tendrá lugar el campus de tecnificación organizado por el Cistierna fútbol sala. El 5 de julio tendrá lugar la primera edición de «Cuando el río suena», una máster class de percusión. El sábado 11 se celebrará la fiesta de San Cristóbal organizado por la Peña San Cristobal. El domingo 13 hinchables en la piscina. Del 14 al 16 se celebrará el campus de verano de la UNED bajo el título «Paisaje y patrimonio minero industrial en transición». Desde el 14 al 18 habrá un campus de pádel. El sábado 19 se celebrará la primera carrera de autos locos en Cistierna organizado por la asociación de peñas. El domingo 20 tiro con arco en la piscina. Del 21 al 25 se celebra el curso de verano de la Universidad de León bajo el título «Historia y memoria. Segunda guerra mundial y dictadura franquista: resistencia, clandestinidad y espionaje». Los días 26 y 27 se celebra la tradicional fiesta del barrio La Chimenea a cargo de la asociación cultural y deportiva «Río Esla, La Chimenea». De 28 de julio al 8 de agosto campamento digital para niños de 9 a 13 años.

Los días 2 y 3 de agosto habrá un torneo de fútbol sala infantil. Los días 3 y 17 de agosto habrá hinchables en la piscina Del 4 al 8 se abre la escuela de verano de la fundación Instituto Bíblico y Oriental. Del 11 a 22 campamento digital para niños de 14 a 17 años. Del 11 al 22 se abre la ludoteca infantil mientras que del 15 al 17 se celebra la primera feria vermut y aperitivo de montaña y la primera feria de músicas de calle «Puerta de Vadinia». Del 18 al 29 de agosto se celebra un campus de fútbol. Durante los meses de julio y agoto la empresa RuralEs organiza curso de natación de iniciación y perfeccionamiento.