Vecinos y negocios de Valdeón piden a la Junta que retire las restricciones

Decenas de vecinos y empresarios del Valle de Valdeón, en la provincia de León, protestaron este martes a las puertas del Centro de Visitantes de Posada de Valdeón para exigir a la Junta de Castilla y León la retirada inmediata de las restricciones impuestas a raíz de los recientes incendios forestales.

La movilización, que coincidió con una reunión de representantes del Parque Nacional, reflejó el «hartazgo» de la comunidad ante unas medidas que, según los manifestantes, están «asfixiando» la economía local. Los vecinos exhibieron pancartas con lemas como «Valdeón libre», «Más desbroces y menos restricciones» o «Valdeón SOS».

Los manifestantes señalaron que las restricciones, que se extienden hasta el próximo viernes, suponen un duro golpe para la economía de Valdeón, un municipio donde el turismo representa más del 80% de la actividad.

«Son la puntilla para las empresas del valle y ponen en jaque la continuidad de muchos negocios», advirtieron. A su juicio, las restricciones suponen el «cierre a cal y canto» de cualquier actividad turística en el entorno.

La protesta también se centró en la gestión del parque. Los vecinos denunciaron que se denegaron quemas controladas en la zona más afectada por el incendio y no se permitió el vaciado de lodo del pantano de Los Llanos, lo que, según ellos, dificultó el llenado de los helicópteros de extinción. Asimismo, lamentaron tener que volver a movilizarse, esta vez contra las restricciones, cuando hace tan solo unos días tuvieron que unirse para evitar que el fuego llegara a los pueblos, ante la falta de operarios de extinción en la zona y la negativa a aplicar medidas de prevención. Los vecinos insistieron en que no existe un riesgo real en la zona.