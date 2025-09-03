Reencuentro de alumnos del instituto de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Una treintena de exalumnos del instituto de Cistierna celebraron su primer encuentro con una comida en la que se recodó aquellos años del Instituto de Bachillerato mixto de Cistierna que se inauguró en el curso 1969/70. Se dieron cita en este reencuentro compañeros y compañeras del Curso de Orientación Universitaria (COU) del curso 1976/77. Alguno de los que se dio cita había inaugurado este instituto en el curso 1969/70 y otras venía del colegio Santa Catalina.

Entre plato y plato se hablaba que había muchos que hacía más de 40 años que no se veían. «El sentimiento de todos es que este evento ha sido un éxito gracias a las nuevas tecnologías que ha permitido contactar como muchos, algunos de los cuales no pudieron asistir», según comenta Maximo Estrada.