Las empresas se alían para recuperar el turismo local

La Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) se reunirá este jueves con empresarios de la zona, afectada por los recientes incendios forestales que han asolado parte de la provincia de León, para recoger «de primera mano» el testimonio de las empresas locales, conocer en detalle el alcance de las cancelaciones y estudiar de forma conjunta qué medidas y acciones se pueden llevar a cabo para minimizar el impacto de esta situación en la economía de los ayuntamientos de la comarca de Riaño.

Incatur ha convocado la citada reunión, con carácter urgente, ante la «alarma» generada por los incendios, las cancelaciones turísticas y el descenso en los negocios de la zona. El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de los Llanos de Valdeón a las 18.30 horas.

Según ha explicado Incatur, el momento actual es «clave», en «plena temporada alta», en el que las cancelaciones no solo afectan al presente inmediato, sino que pueden tener consecuencias en la percepción del destino a medio y largo plazo. Por este motivo, la asociación considera que es «imprescindible» dar una respuesta coordinada y unir esfuerzos de todos los afectados para trasladar a las administraciones y a la opinión pública la realidad de esta zona y del sector turístico local.

En este contexto, la asociación de empresarios ha explicado que la reunión que se celebrará mañana está abierta a todos los empresarios de la Montaña de Riaño y ha recalcado que la situación actual requiere la implicación de todos los sectores: alojamientos, hostelería, comercio, empresas de turismo activo, transporte y cualquier otra actividad vinculada al turismo y a la vida económica.

«Alarma injustificada»

Asimismo, ha insistido en que «la unión hace la fuerza» y ha asegurado que solo se podrá hacer frente a la «alarma injustificada» que está afectando «gravemente» al sector trabajando juntos y buscando soluciones que permitan garantizar la continuidad de la actividad turística y empresarial toda la comarca, según ha informado en un comunicado Incatur.

Por este motivo, ha invitado a todos los negocios de otras zonas afectadas que hayan sufrido perjuicios a ponerse en contacto con la Asociación empresarial para «escuchar sus casos, darles voz y coordinar esfuerzos en común». «Hacemos un llamamiento a la participación activa de todos los empresarios porque la situación requiere unidad, voz común y acción coordinada», ha reiterado.

Incatur cuenta actualmente con 182 establecimientos asociados de diferentes sectores: alojamientos, hostelería, turismo activo, comercio y otros profesionales cuyo objetivo es la promoción turística y la mejora de la rentabilidad empresarial.