Las peñas de Cistierna ponen el toque de diversión a la fiesta
Las peñas de Cistierna tomaron las calles de la villa al ritmo de la charanga saguntina de Valencia «Ni Pa Ti Ni Pa Mi». Un acto que organizó la asociación de peñas así como la degustación de bocatas y una paella popular.
La villa celebra hoy su último día de fiestas con un «cambat laser tag» desde las 12.00 horas hasta las 14.00 horas, la misa solemne de la Natividad y un baile vermut con las canciones de toda la vida a cargo de Carlos Merino. A las 18.00 horas cuenta cuentos con Emma Varela en la plaza del Ayuntamiento y para finalizar el musical «Gracias Raphael»