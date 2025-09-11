Puebla de Lillo celebra su feria ganadera

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo tiene todo ya preparado para celebrar el próximo domingo 14 de septiembre su tradicional feria «Concurso exposición de ganado de montaña» que llega a su XLV edición. Tendrá lugar en el recinto ferial situado en las inmediaciones del polideportivo municipal. Esta feria cuenta con la colaboración de la Diputación de León y la Junta de Castilla y León. Es un evento en el que se podrán ver los mejores ejemplares de reses de vacuno, caballar y mastines.

Los animales empezarán a entrar en el recinto ferial a partir de las 8.00 horas de la mañana hasta las 10.30 horas con el fin de ir ubicando las reses en sus diferentes espacios dado que unos irán dentro del edificio y otros en el exterior dado la cantidad de reses que se van a dar cita. A partir de las 12.00 horas y hasta las 13.30 horas habrá un espectáculo de cetrería a cargo de «Avesuario Isla Tortuga». A patir de las 14.00 horas se hará la entrega de premios comenzando por el vacuno con las secciones de machos, bueyes, terneras hasta 15 meses, novillas de 16 a 36 meses y vacas con premios de 120, 100 y 80 euros. Continuará el equino con las secciones de sementales, yeguas con rastra yeguas sin rastra, potro de menos de un año, potras de menos de un año, potros de uno a dos años, potras de uno a dos años, potras de dos a tres años. Se establecen premios de 120, 100, 80 y 50 euros. En mastines se premiarán a los cachorros hasta 12 meses, hembras y machos con premios de 60, 50 y 40 euros. Habrá una dieta de 40 euros para las ganaderías no premiadas. Los mastines participantes serán de la comarca de Cistierna y municipios limítrofes de Boñar, Lugueros, Reyero, Valdepiélago y La Vecilla. Los premios en efectivos se abonarán a través de transferencia bancaria. Esta feria es una buena oportunidad para conocer los mejores ejemplares de vacuno y equino con los que cuenta la montaña de Puebla de Lillo.