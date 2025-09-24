Almanza comienza la venta e inscripción de parcelas del polígono industrial

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ha iniciado la venta e inscripción de parcelas ubicadas en el polígono industrial lo que pone de manifiesto el interés de empresarios por instalarse en este nuevo polígono según señaló el alcalde Javier Santiago.

El consistorio sacó la convocatoria de concurso para enajenación de ocho parcelas del polígono industrial de Almanza ubicado en la carretera de Almanza a Sahagún. Cuatro parcelas de 1.475 metros cuadrados salen a un precio de 23.600 euros. Las otras parcelas con diferentes dimensiones son una de 1.382 metros a 22.112 euros, una de 1.384 euros a 22.144 euros, una de 1.909 metros a 30.544, una de 2.605 metros a 33.40 euros. Desde el consistorio se recuerda que existe una subvención del consistorio del 50% por lo cual el precio del metro cuadrado sale a 8 euros que es «un precio muy atractivo». Aunque el plazo para la adquisición de parcelas finaliza el 26 de septiembre ya hay empresarios que desean instalarse en este polígono.

El ayuntamiento de Almanza cuenta con unos 5.000 metros cuadrados dentro del polígono industrial para equipamientos públicos lo que permitirá ubicar una gasolinera industrial, una nave municipal y un cargadero. El alcalde de Almanza señala que uno de los problemas con los que se encuentran las empresas es la búsqueda de mano de obra para ello considera que «es necesario un proyecto como el que estamos realizando que se ha iniciado con el arreglo de viviendas para l allegada de nuevos habitantes» según recuerda su alcalde Javier Santiago.