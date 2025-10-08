Almanza creará una zona de cabañas junto al futuro laberinto

Publicado por José María Campos Almanza Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almanza ha presentado un proyecto «Complejo tirístico rural tematizado de cabañas de madera» que se ubicará junto al futuro laberinto con una inversión de 400.000 euros y ocupará 4.300 metros cuadrados. Se trata de crear un camping al lado del laberinto de Almanza que ya cuenta con terrenos para su ejecución. Este proyecto se ejecutará en tres fases. «Ahora contamos con una ayuda para ejecutar la primera fase. Seguiremos posteriormente solicitando ayudas para ejecutar las fases dos y tres. La idea es tener completado todo el proyecto en dos años», según señala el alcalde de Almanza Javier Santiago. Esta primera fase supondrá una inversión de 130.000 euros con una ayuda de 104.000 de la Junta de Castilla y León.

La idea es la instalación de nueve cabañas además de tres bungalós grandes para acoger a grupos y excursiones. También se van a dejar una serie de parcelas para acampada que acoja entre 60 y 70 tiendas de campaña. «La idea es hacer parcelas en las que se ubiquen unas diez tiendas de campaña», precisó Santiago.

La primera fase es para la preparación del terreno, la distribución de los servicios de agua, saneamiento, iluminazión y el cerramiento. Además está prevista la instalación de las primeras dos cabañas de madera. «Se trata de dejar todo el terreno preparado para acoger un total de nueve cabañas. Toda la obra supondrá unos 90.000 euros y 40.000 de las dos cabañas». Una vez que finalicen la obra el consistorio sacará a concurso la gestión de las instalaciones y hará un seguimiento de esa gestión para garantizar su puesta en marcha.