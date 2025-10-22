Cistierna reabre la biblioteca con nuevo contenido cultural

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna abrirá las instalaciones de la biblioteca municipal después de muchos años que ha permanecido cerrada. La apertura se realizará el jueves con una celebración que se iniciará a las 18.00 horas con un cuentacuentos a cargo de Emma S. Varela para continuar a las 18.45 horas con una visita por las nuevas instalaciones de la biblioteca municipal. Desde hace meses la concejalía de cultura del Ayuntamiento lleva trabajando en poner en marcha estas instalaciones. La concejala de cultura Valentina González destacó la importancia de contar con una biblioteca que ha sido un servicio que siempre había tenido Cistierna durante muchas generaciones. «Considerábamos importante recuperar este espacio cultural. En sus estanterías se ha dejado una amplia selección de libros actuales y contamos con un espacio de lectura para los más pequeños».

El Ayuntamiento de Cistierna ha contratado una persona que lleva unos meses trabajando en la selección distribución de los libros y que será la encargada de abrir esta instalación cultural. El horario será de lunes a viernes con el horario de 10. a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Para hacer uso del servicio de préstamos hay que disponer de la tarjeta de usuario de la red de bibliotecas de Castilla y León.