La calidad ganadera se da cita en Oseja

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo pone en marcha este sábado 25 de octubre la 21ª feria ganadera donde se podrá conocer la alta calidad de reses de vacuno, equino, caprino y ovino de esta parte leonesa del parque nacional de Picos de Europa. El recinto ferial estará ubicado junto al centro de interpretación del parque nacional en la finca denominada La Cortina. Las reses asistentes a esta feria ganadera de Oseja de Sajambre participarán en el concurso donde se determinará la calidad de los ejemplares que recibirán un premio como distinción y reconocimiento. La cabaña ganadera es muy importante en esta vertiente de parque nacional.

Paralelamente, se celebra la edición 17ª de la muestra de queso de Los Beyos con una alta representación de empresas que trabajan estos quesos a demás de los de Gamoneo, Cabrales, Liébana o Pregondón entre otros. Es una buena oportunidad para la degustación y compra de estos quesos que se elaboran por empresas que están dentro del parque nacional. El la zona del aparcamiento de centro de interpretación se ubicarán los stands donde los asistentes a la feria podrán adquirir una amplia variedad de utensilios, ropa y especialmente productos agroalimentarios junto a las food truck, pulpería y bar, todo bajo carpa. Además, es un buen momento para acercarse a los restaurantes de Oseja y Soto y degustar sus platos típicos. En el edificio La Fonseya se podrá visitar hasta el 3 de noviembre la exposición de trabajos escolares y la presentación de fotos titulada «20 ferias para recordar». La tarde se centrarán en la exhibición de xuegos y deporte tradicionales a cargo del club «6 conceyos». Los actos de esta feria finalizarán con una verbena a cargo del grupo «Tekila» y la discomóvil «Vas Bailar»