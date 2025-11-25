El PSOE denuncia la reducción de horas de pediatría en Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cistierna, Verónica García, ha denunciado la reciente reducción del horario del servicio de pediatría en el centro de salud de Cistierna que considera "injustificada, dañina y profundamente lesiva para las familias de la montaña oriental leonesa. Además lamenta que ese recorte obligue a padres y madres a desplazarse más de 65 kilómetros hasta el Hospital de León para que sus hijos puedan recibir atención pediátrica básica. "Es un esfuerzo económico, logístico y emocional que ninguna familia del medio rural debería soportar", ha afirmado.

García ha reprochado a la Junta que vuelva a debilitar la sanidad pública en los pueblos, empujando a las familias hacia la ciudad y favoreciendo la despoblación, y ha cuestionado el uso de los fondos autonómicos. La portavoz del PSOE ha recalcado que este recorte llega en un momento en el que el Gobierno de España ha transferido a Castilla y León una financiación extraordinaria «específicamente destinada a reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad rural».

El PSOE también ha llamado la atención sobre el estado del propio centro de salud de Cistierna, con unas instalaciones obsoletas, deterioradas y con décadas sin inversiones significativas, «totalmente insuficientes para algo tan básico como la salud", han criticado. García ha asegurado que esta situación «transmite un mensaje inequívoco» de que para la Junta, la salud de «quienes vivimos en el medio rural no es prioritaria". El PSOE exige modernizar las instalaciones.