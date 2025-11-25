Cistierna se vuelca en el homenaje a Argimiro Reyero

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Cistierna se volcó en el concierto póstumo que la banda de música de Cistierna dedicó a quien fuera uno de sus percusionistas, Argimiro Reyero Martínez. El momento más emotivo fue cuando en la interpretación de una adaptación de director de la banda de música de Cistierna Enrique Fernández se proyectaron imágenes que recogían momentos del percusionista Argimiro a lo largo de varias décadas formando parte de esta banda que siempre fue parte de su familia. El siempre llevaba en su cartera una foto con los componentes de esta banda.

Además se le hizo entrega a la familia de una placa que recogieron sus hijos Leticia y Alvaro en la que se puede leer «En memoria de Argimiro. Tu vocación a la banda es digna de todo nuestro reconocimiento y tu amistad deja huella eterna en nuestros corazones. Banda de música de Cistierna. Concierto de santa Cecilia de 2025».

La banda inicia ya su preparación para el concierto de Navidad con la actuación conjunta con la banda juvenil.