La Junta aprobará este jueves el PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará este jueves el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, según se ha informado este miércoles en la reunión del patronato del espacio protegido, con la participación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acompañado del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, y la codirectora del parque nacional en la parte leonesa, Isabel García.

En el encuentro, también se ha presentado el plan de actuaciones para 2026, así como el presupuesto para el próximo ejercicio, que asciende a 16,6 millones de euros para el conjunto del espacio, de los que 6,3 millones de euros se ejecutarán en la vertiente leonesa del parque nacional.

El PRUG definirá los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del parque en materias como la conservación, uso público, aprovechamientos, desarrollo socioeconómico, investigación y educación ambiental. Igualmente el plan rector establecerá las directrices para la elaboración de los programas sectoriales que desarrollarán el PRUG, relativos a la conservación de los recursos naturales; patrimonio cultural y paisaje; la investigación; el uso público (con subprogramas relativos a visitantes y equipamientos, accesibilidad, educación ambiental…), las relaciones con el entorno y participación ciudadana (que engloba los subprogramas de comunicación, apoyo a la comunidad residente y participación ciudadana y voluntariado) y el seguimiento del Plan. Además, también recoge los criterios para la elaboración de un Plan de autoprotección.

Suarez-Quiñones ha destacado el importante proceso de participación social y en el territorio del parque de los alcaldes de los dos municipios integrados íntegramente en este enclave, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, de los presidentes de las juntas vecinales, así como de las entidades representativas de los intereses económicos y sociales en el territorio.

El consejero ha destacado que Picos de Europa es el único parque nacional de España que tiene población dentro de sus lñimites y por ello la elaboración del PRUG tenía como preocupación de la Junta que recogiera las inquietudes y demandas de la población dentro del parque, respetando usos tradicionales, y el disfrute por sus habitantes del territorio, de manera que "el parque sea una oportunidad, no una limitación", ha indicado.

Inversiones y obras para 2026

En cuanto a las inversiones de la Junta en el parque nacional destacan las actuaciones en materia de uso público para promover un turismo de naturaleza de calidad. En concreto, se ejecutará una inversión de 600.000 euros para la ampliación de la senda del Cares entre las localidades de Posada de Valdeón y Caín.

También en 2026 se construirá un aparcamiento anexo al centro de visitantes del parque nacional en Posada con una inversión de 700.000 euros y se finalizarán los miradores de Riega del Hoyo y Piedrashitas que han supuesto un desembolso de 468.000 euros.

Adicionalmente la Junta dispondrá durante todo el año de dos cuadrillas de mantenimiento de infraestructuras de uso público, una para el valle de Sajambre y otra para el valle de Valdeón, que junto con la inversión en el funcionamiento de los dos centros de visitantes –de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, con más de 250.000 euros al año– complementarán las actuaciones de uso público asegurando su difusión, mantenimiento y conservación.

Además de las inversiones en uso público, se ejecutarán números proyectos de conservación, como los de conservación de prados de siega, reducción de mortalidad no natural de anfibios, o de mejora de hábitats de perdiz pardilla y bosques maduros, con una inversión próxima a los dos millones de euros.

Congreso Europarc en León en 2026

Por último, el director general ha informado a los patronos de la organización por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y EUROPARC-España del XXIII Congreso ESPARC 2026, que se celebrará en Posada de Valdeón, en el corazón de los Picos de Europa, del 3 al 7 de junio de 2026.

Desde el primer congreso celebrado en 1995, los congresos ESPARC se han consolidado como un espacio de encuentro para el intercambio y la difusión de información entre profesionales, contribuyendo al reconocimiento de los beneficios sociales y ambientales que las áreas protegidas aportan al conjunto de la sociedad. EUROPARC-España impulsa actualmente su “Programa 2030: Cambio global y áreas protegidas. Territorios vivos de conservación para el bienestar humano”, un llamamiento a la acción para reforzar el papel del conjunto de áreas protegidas en España frente a los grandes retos asociados al cambio global.

El Congreso ESPARC 2026, especialmente a través de sus talleres y espacios de intercambio de experiencias, ofrecerá un entorno de debate técnico para avanzar de manera colaborativa en los retos presentes y futuros de la conservación. Este foro está dirigido principalmente a técnicos de las administraciones públicas dedicados a la planificación y gestión de áreas protegidas, y permanece abierto a la participación del conjunto de profesionales de la conservación de la naturaleza, y reunirá cerca de 200 profesionales de toda España.