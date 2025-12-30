La Junta destina 40.000 € para mejoras del parque de Modino

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión directa de una subvención de 40.000 euros al Ayuntamiento de Cistierna para las obras de ampliación del parque infantil situado en la calle Real a la entrada del pueblo. La subvención financiará las obras de ampliación de este parque con el objetivo de rehabilitar el espacio y dotarlo de pavimentación, iluminación y elementos decorativos que garanticen su adecuado uso público.

Los trabajos que se pretende realizar es ampliar el espacio desde el actual parque hasta la calle pavimentandolo con adoquín y se colocará un merendero. Otra de las actuaciones es llevar iluminación con farolas al recinto y concretamente iluminando las escaleras y el arco de piedra. Otra de las actuaciones será intentar vallar el mincampo de futbol según el pedáneo de Modino Sergio Prieto quien señaló que «tenemos que hacer algún tipo de actuación en el talud para mejorarlo».

El Ayuntamiento de Cistierna será responsable de la ejecución de las obras, la contratación del equipo técnico para dirección, inspección y coordinación de seguridad y salud, así como de obtener los permisos y autorizaciones necesarios para la realización de los trabajos, conforme a la normativa vigente. La actuación se enmarca en la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la rehabilitación y restauración de espacios urbanos de interés patrimonial en la Comunidad.