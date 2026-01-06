Cistierna aprueba créditos por 1,1 millones para obras

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El último pleno del Ayuntamiento de Cistierna aprobó varias modificaciones de crédito que han supuesto 1.123.633,88 euros que han permitido incluir subvenciones de diferentes actuaciones que se han desarrollado durante el 2025 y algunas que aún se está llevando a cabo.

La mayor de las modificaciones se corresponde a ingresos procedentes de la Diputación de León del plan provincial de cooperación municipal de 2024 por un importe de 372.000 euros que han permitido ejecutar mejoras urbanísticas en Cistierna, Sorriba del Esla, Santibañez de Rueda y Ocejo de la Peña.

Destacan los ingresos procedentes de varias ayudas de la Junta de Castilla y León que han permitido hacer la renovación de redes en Cistierna por 62.400 euros y otros 33.958 euros para actuaciones en la calle padre isla, el depósito regulador de Modino y el alumbrado de la calle economato que aún está pendiente de ejecutar. Se ha realizado una generación de crédito por 352.825 euros procedentes de la Diputación de León para actuaciones en el polígono industrial situado en Vidanes para garantizar mayor suministro de agua, obra que está en ejecución. A esto hay que sumar una generación de crédito por ingresos procedentes del plantel, Minel y Elex por valor de 220.128 euros.

Además, se han incluido ingresos procedentes de la Junta y la Diputación referente a programas como centros de ocio, centros escolares, banda de música, programas juveniles, corro de lucha, equipamiento de espacios jóvenes y equipamientos culturales por un importe de 32.016 euros.