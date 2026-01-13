Cistierna invierte 47.700 € en el nuevo tejado de Las Escuelinas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna finalizado la obra de rehabilitación del tejado del edificio de las antiguas escuelas o Escuelinas con una inversión de 47.700 euros. Esta actuación se ha realizado con fondos propios del Ayuntamiento. El concejal de obras Luis Manuel Fernández señaló que en un principio se pretendía hacer una pequeña actuación en el tejado pero dado el mal estado en el que se encontraba se decidió acometer el arreglo integral y el cambio de toda la teja. «Era necesaria esta actuación ante las goteras que ya presentaba este tejado. Además, se le ha colocado un aislamiento y tejas nuevas», según Fernández quien precisó que con esta actuación se garantiza que este edificio tengan ya un tejado para muchos años.

Recuerda que esta edificación municipal se está utilizando para acoger todas las actividades que se realizan de la Diputación de León a traves del programa Espacio Joven. Así mismo este edificio acoge una serie de empresas que desde hace años cuentan con diferentes salas para realizar sus trabajos. También cuenta en una de las salas de la planta baja con un centro ocupacional dependiente de la Diputación de León. Haces unos años a este edificio se le hizo una inversión con el cambio de ventanas.