Cistierna cuenta con una zona de gimnasia al aire libre

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna finalizado las obras de la realización de dos parques infantiles, uno en el barrio de Santa Bárbara y otro en el colegio Manuel A. Cano Población. En el primero de ellos se colocó un tobogán y un columpio mientras que en el del colegio se ha ubicado un tobogán y una canasta multijuego.

Además, ha creado una zona de aparatos de gimnasia de calistenia junto al parque del barrio Santa Bárbara. Tan solo resta dar una capa en la base de estas instalaciones para que se puedan abrir al uso de niños y de personas interesadas en los ejercicios al aire libre.

La zona de calistenia o gimnasio al aire libre lo forman aparatos como anillas, cuerda, barra fija y otras para musculación. Esta actuación supone un coste de 18.275 euros, partida en la que se incluye las actuaciones de mejora de la pista de pádel cuyas obras han finalizado y han consistido en el cerrado superior de la pista, en la colocación de un neopreno de sujeción de cristales y la sustitución del césped. El cerramiento superior evita los problemas de humedades de la pista con temporales de lluvia. La inversión en el parque de colegio público ha supuesto 30.000 euros aportados íntegramente por el Ayuntamiento.