Cistierna se opone a la instalación del proyecto de biogás de Vidanes

Los grupos municipales de la UPL, PSOE y PP aprobaron una moción en la que se oponen a la puesta en marcha de una planta de biogás en el polígono de Vidanes. La plataforma EslaVida y la plataforma por la vida en la montaña oriental se concentraron antes del pleno para mostrar su rechazo a este proyecto

El pleno acordó el rechazo a proyectos de este tipo en el término municipal cuando no resulten compatibles con la protección de la salud, el medio ambiente y el modelo socioeconómico local. Instar a la Junta de Castilla y León a garantizar la transparencia y el acceso a la información de los expedientes, facilitando a la ciudadanía la consulta de la documentación sometida a información pública. Disponer que los servicios técnicos municipales redacten una modificación de las Normas Subsidiarias para la regulación de estos usos en el término municipal de Cistierna. Crear una Comisión municipal de seguimiento e información y habilitar un canal municipal de información pública para dar cuenta del estado de tramitación, hitos y documentación relevante de los expedientes, dentro de los límites legales. Establecer, para cualquier eventual tramitación municipal vinculada a instalaciones de biogás/biometano, la exigencia de un paquete mínimo de documentación técnica, incluyendo al menos: estudio o modelización de olores, plan de gestión y trazabilidad del digestato (destino, analíticas, almacenamiento), estudio de tráfico pesado y accesos, consumo y gestión de agua, y medidas preventivas y de emergencia, sin perjuicio de las exigencias sectoriales autonómicas o estatales. Instar a los Ayuntamientos de la comarca a que adopten acuerdos análogos, con el fin de garantizar una evaluación coordinada de los proyectos de plantas de biogás en la comarca

A raíz del conocimiento general de este proyecto, ha surgido un movimiento vecinal, en los pueblos de municipio y colindantes, que se ha materializado en la creación de estas dos plataformas que han trasladado su preocupación y el posicionamiento al ayuntamiento en este problema a través de esta moción. Además, pedanías como Cistierna, Sorriba, Vidanes, Modino y Pesquera han manifestado su inquietud y su oposición al proyecto.

Entre las principales preocupaciones está la gestión del digestato, cuyos posibles impactos, incluidos olores, lixiviados y riesgos para suelos y aguas, dependen de las materias de entrada, de los controles analíticos, de la trazabilidad y de las condiciones de almacenamiento y aplicación. Por ello exigen exigir planes de gestión, analíticas periódicas y destinos finales autorizados, evitando riesgos de contaminación por nitratos, metales pesados u otros contaminantes, según proceda.